Corriere Sport: «Italia sciupona, sorpasso Lewandowski»

Corriere Sport: pari 1-1 contro l’Olanda, Pellegrini va a segno poi troppi errori in attacco, la Polonia guida ora il girone

«Italia sciupona, soprasso Lewandowski» – così titola in alto in prima pagina il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Applausi a Bergamo: gli azzurri pareggiano contro l’Olanda 1-1 e restano in corsa per il primo posto del girone.

Segna Pellegrini poi troppi errori in attacco, la Polonia vince 3-0 contro la Bosnia Erzegovina e guida la classifica. L’Italia si giocherà il primato tra il 15 e il 18 novembre contro le due compagini rimaste.