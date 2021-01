Corriere Sport: «Derby a nervi tesi», questa sera chi vince vola in semifinale

Corriere Sport: questa sera il Milan sfida l’Inter nei quarti di Coppa Italia, chi vince andra ad affrontare la vincente di Juventus-Spal

«Derby a nervi tesi» – scrive in prima pagina l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, che aggiunge: «Al via i quarti di Coppa Italia: Inter-Milan ci darà la prima mossa».

Conte rischia una stangata, Pioli non dorme: questa sera è come una finale. Il tecnico nerazzurro punta tutto su Lukaku, mentre quello rossonero si affida ancora a Ibrahimovic, in panchina Mandzukic alle prese con un piccolo problema fisico, ma nulla di serio.