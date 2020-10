Corriere dello Sport: Pioli lancia Colombo alla Ibrahimovic

Corriere dello Sport: questa sera il Milan sfiderà il Rio Ave. Pioli lancia Lorenzo Colombo alla Ibrahimovic

Questa sera il Milan sfiderà il Rio Ave nel match valido per i play off di Europa League. I rossoneri hanno l’obbligo di vincere per passare ai gironi e incassare 15 milioni di euro, vitali per le ultime operazioni di mercato in entrata.

Stefano Pioli si affiderà in avanti a Lorenzo Colombo, in gol contro il BodoGlimt nel terzo turno preliminare. Sarà il giovane attaccante a guidare i rossoneri, alla Ibrahimovic, come scritto dal Corriere dello Sport. Dietro di lui sicuramente Calhanoglu e dubbio tra Saelemaekers, Castillejo o Diaz.