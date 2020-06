Corriere dello Sport: «Notti magiche. Ecco il nuovo calendario»

Corriere dello Sport: martedì 2 giugno, è stato stilato il nuovo calendario di Serie A. Sarà un’estate di calcio e di emozioni come Italia ’90

«Notti magiche» – è questo il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. È stato stilato il nuovo calendario. Sarà un’estate piena di emozioni e di calcio, non succedeva da trent’anni in Italia 1990.

Il noto quotidiano aggiunge: «Solo dieci partite alle 17.15 fino al termine della stagione: tutte le altre alle 19.30 e alle 21.45. Mancano le ultime tre giornate: saranno compilate in base alla classifica aggiornata. Coppa, per il 12 serve l’ok di Conte».