Corriere dello sport: “L’Atalanta cade, la Spal respira”

Corriere sport, 21 Gennaio, in taglio basso il posticipo tra Atalanta e Spal, i bergamaschi cadono lasciando la Roma al quarto posto

Corriere dello sport, posticipo della giornata numero 20, l’Atalanta in piena corsa europea cade in casa contro la Spal, 2-1 che apre scenari interessanti per il Milan, in piena rincorsa ed ora a 10 punti dal quarto posto, gestito dalla Roma.

L’ATALANTA CADE- “L’Atalanta cade, la Spal respira”. Al giorno d’oggi fa notizia l’Atalanta che perde in casa, il Milan presta attenzione in virtù del fatto che ora l’Europa per i rossoneri è sicuramente più accessibile.