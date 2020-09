Corriere dello Sport: «La Roma torna a zero, FriedKin che rabbia»

Corriere dello Sport: pasticcio Diawara a Verona, Roma sconfitta 3-0 a tavolino. Pronto il ricorso dei giallorossi

«La Roma torna a zero, FriedKin che rabbia» – così titola in primo pagina l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Argomento principale: il caso Diawara. La Roma perde così 3-0 a tavolino, tornando a zero punti in classifica. I giallorossi sono già al lavoro per fare ricorso sulla decisione del giudice sportivo. Il segretario Longo, dimissionario, andrà da Juric.