Corriere dello Sport: «Con il Celtic guida sempre Ibrahimovic»

Questa sera ore 21:00 italiane, il Milan di Stefano Pioli affronterà il Celtic nel primo match di Europa League. I rossoneri non possono affidarsi alle doti balistiche di Calhanoglu e Rebic.

Titolare come in Serie A, dunque, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese vuole essere al centro del suo Milan anche in Europa. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.