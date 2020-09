Corriere della Sera: per Milenkovic è derby tra Milan e Inter

Corriere della Sera: Milan e Inter si contendono Milenkovic. I rossoneri starebbero aspettando l’uscita di Paquetà, i nerazzurri…

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, non solo il Milan, anche l’Inter si sarebbe inserito per Milenkovic, qualora Skriniar approdasse al Tottenham.

Il valore del serbo si aggirerebbe sui 40 milioni di euro. I rossoneri, prima di affondare eventualmente il colpo, vorrebbero cedere Lucas Paquetà, quest’ultimo in orbita Lione. In alternativa il club di Via Aldo Rossi punterebbe su Ajer (oggi incontro con gli agenti).