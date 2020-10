Corriere della Sera: «Contagi record, timori per Milano»

Corriere della Sera: giovedì 15 ottobre, il numero dei contagiati aumenta, ma cala bruscamente rispetto a marzo quello delle vittime

«Contagi record, timori per Milano» – così titola in prima pagina l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina. I casi da coronavirus aumentano di giorno in giorno ma rispetto a marzo vi è una particolarità.

Nei primi mesi del 2020, il numero dei contagi era altissimo, ad oggi è addirittura record, ma il numero delle vittime è calato vistosamente. A marzo erano 793, oggi sono 43. La maggior parte dei contagiati sono asintomatici.