Coronavirus, l’appello di Baresi: «Il mio pensiero va a chi rischia la propria vita per salvarla agli altri»

L’ex storico capitano del Milan Franco Baresi ha lanciato un appello al mondo rossonero in questo delicato periodo

Franco Baresi, storico ex capitano del Milan, ha voluto dedicare un pensiero a tutta la comunità rossonera in questo periodo difficile e doloroso. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del Diavolo:

«Cari amici, ho sentito il bisogno di farvi partecipi di alcune mie riflessioni scaturite da questo momento particolare. Siamo tutti di fronte a una situazione inedita che ci priva della nostra quotidianità. Durante questo periodo di ritiro forzato, coltiviamo le nostre passioni e contribuiamo alla costruzione di un mondo migliore per le prossime generazioni.

Il mio pensiero va a quanti ora ogni giorno si mettono in gioco rischiando la propria vita per salvare quella degli altri. In questi giorni ho visto tanta sofferenza e tanto eroismo e dove c’è eroismo, c’è speranza. Noi tutti siamo coinvolti e impegnati per proteggere ciò che è più prezioso, la nostra salute e quella dei nostri cari.

Anche noi abbiamo sfide importanti, non c’è bisogno di individualità, ma di una squadra che sia tale non solo in campo, perché tutti abbiamo un ruolo che comporta aspettative e responsabilità. Le persone sono il cuore dell’attività di un’azienda. Sono quindi convinto che con la qualità del lavoro di tutti, con il rispetto e la fiducia, valori in cui ho sempre creduto, riusciremo insieme a contribuire a portare in alto il blasone del nostro glorioso club».