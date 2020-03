Coronavirus: la FIFA pubblica un archivio con 30 epiche partite dei Mondiali

L’isolamento imposto dalle norme restrittive derivate dalla diffusione della pandemia del Coronavirus sta mettendo a dura prova la vita e la quotidianità di ognuno di noi. Nelle ultime settimane sono state molteplici le iniziative per incentivare le attività casalinghe e rendere più lieve (o meno amaro) questo periodo: in questo filone si è inserita anche la FIFA.

L’organo calcistico mondiale infatti ha lanciato una nuova iniziativa per aiutare a portare a casa il calcio, vale a dire il rilascio di un archivio di partite video su più canali di contenuto, fino a quando le attività di calcio regolari non saranno ripristinate in tutto il mondo. Lanciando quindi la campagna #WorldCupAtHome, la FIFA offre i replay di oltre 30 partite indimenticabili della Coppa del Mondo FIFA e della Coppa del Mondo femminile FIFA. I contenuti saranno visibili su FIFA.com, sul canale YouTube della FIFA e sul social cinese Weibo, a partire da sabato 21 marzo 2020.

#WorldCupAtHome: The first game

⏰15:00 CET

📅 Saturday 21 March 2020

📍 FIFATV on YouTube

Join us as we take you back to a #WorldCup stunner in Salvador: 🇪🇸Spain v Netherlands🇳🇱

👇 Subscribe for updates 👇https://t.co/QI4QPwYuJI

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 20, 2020