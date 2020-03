Coronavirus, i dati aggiornati: 42.681 positivi, 793 morti e 943 guariti

Bollettino Coronavirus: ecco i dati aggiornati tra nuovi contagiati, morti e guariti comunicati dalla Protezione Civile

Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione Civile, è intervenuto come di consueto per esporre l’aggiornamento giornaliero in merito ai casi affetti da Coronavirus. Come riportato quindi dagli ultimi dati, il bilancio recita un incremento dei numeri di guariti di 943 persone, portandosi a 6.072.

Il numero degli attualmente positivi incrementa di 4.821 persone, con il totale che passa a 42.681. Tra il totale di contagiati, 22.116 sono in isolamento domiciliare; 2.857 sono in terapia intensiva, il resto sono ricoverate in ospedale. Da registrare anche un incremento dei decessi: 793 quelli di oggi.