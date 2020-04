Coronavirus, Cutrone è guarito: negativo al tampone

Cutrone e altri due suoi compagni alla Fiorentina che avevano contratto il Coronavirus sono risultati oggi negativi

Ecco il comunicato ufficiale della Fiorentina in merito la situazione di Cutrone, Pezzella e Vlahovic risultati positivi al Coronavirus due settimane fa: ora il tampone ha dato esito negativo.

«La Fiorentina ha il piacere di comunicare che in seguito agli esami e test clinici effettuati in questi ultimi giorni, i giocatori Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic sono risultati negativi al Covid 19. Ringraziamo ancora una volta medici, infermieri e strutture ospedaliere che continuano a prestare la propria assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno in un momento così critico e delicato per il Paese e il mondo intero».