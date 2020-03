Coronavirus, Barcellona: Messi annuncia il taglio stipendi del 70%

L’attaccante del Barcellona Leo Messi ha annunciato l’accordo dei calciatori con il club per il taglio stipendi del 70%

Il Barcellona segue il buon esempio tracciato dalla Juventus. Il club catalano infatti ha raggiunto un accordo con i propri calciatori per il taglio degli stipendi in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo è direttamente Leo Messi, capitano e stella blaugrana, tramite un messaggio su Instagram. Il numero 10 ha inoltre chiarito alcune questioni riguardo ad un presunto disaccordo. Queste le sue parole:

«Vogliamo chiarire che il nostro desiderio è sempre stato quello di applicare una riduzione dello stipendio che riceviamo perché comprendiamo appieno che si tratta di una situazione eccezionale e siamo i primi che hanno sempre aiutato il club quando ci è stato chiesto. Se l’accordo è stato ritardato di alcuni giorni è semplicemente perché stavamo cercando una formula per aiutare il club e anche i suoi dipendenti in questi tempi difficili da parte nostra, è giunto il momento di annunciare che, oltre alla riduzione del 70% del nostro stipendio durante lo stato di allarme, forniremo anche contributi in modo che i dipendenti del club possano riscuotere il 100% del loro stipendio fino a quando questa situazione dura. Se non abbiamo parlato fino ad ora, è stato perché la priorità per noi era trovare soluzioni che fossero reali per aiutare il club, ma anche per coloro che erano maggiormente colpiti da questa situazione».