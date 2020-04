Coronavirus, Ancelotti: «Bicicletta e cucina: vi racconto la mia quarantena»

Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti ha raccontato come si svolge la sua quarantena in Inghilterra, tra bici e cucina

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton ed ex tecnico rossonero, ha raccontato lo svolgimento della sua routine giornaliera durante il Coronavirus. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club inglese:

«Vado in bici, faccio camminate e vado in spiaggia, mantenendo il distanziamento sociale. In Italia non è possibile farlo, siamo fortunati. A casa durante il giorno amo cucinare, è una delle mie passioni. Alla sera, invece, guardo le serie tv. Non è un buon momento nel mondo, in Inghilterra, in Italia e in Europa, a causa di questa pandemia. Ma il fatto che qui abbiamo la possibilità di camminare e andare in bicicletta è importante per noi. In bici ho anche incontrato alcuni tifosi, ma ovviamente ci siamo sempre tenuti a distanza di sicurezza. Questo in Italia non sarebbe stato possibile. Com’è Ancelotti in cucina? Il mio miglior piatto è la pasta alla bolognese, oppure con i funghi o alla carbonara. Sono davvero bravo».