Cori razzisti Maignan, il dg dell'Udinese promette: «Troveremo gli autori, si tratta di...»

Cori razzisti Maignan, il direttore generale dell’Udinese promette: «Troveremo gli autori, si tratta di…»

Il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino è intervenuto a 90° Minuto su Rai 2 per parlare, tra le altre cose, anche di quanto successo a Maignan nel corso dell’ultima sfida tra i friulani e il Milan.

DG UDINESE – «Siamo molto dispiaciuti, il nostro club ha immediatamente preso le distanze da qualsiasi forma di razzismo. La nostra società è fortemente ed energicamente determinata ad andare a individuare i responsabili di questi gesti. Ci siamo attivati con tutte le autorità del caso per farlo, fin da ieri sera. Si tratta di una-due, al massimo tre persone, perché non ci sono stati cori e il numero di persone è limitato. Ci tengo a sottolineare che la società Udinese si è sempre distinta per la correttezza dei comportamenti, promuovendo tolleranza e convivenza»