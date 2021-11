Coreografia Milan Porto: colpo d’occhio a San Siro prima del match

Coreografia Milan Porto: bellissimo striscione dei tifosi sugli spalti per la delicatissima sfida contro il Porto a San Siro

Bellissimo colpo d’occhio a San Siro per la sfida di questa sera tra Milan e Porto. I tifosi rossoneri hanno esposto un bellissimo striscione per accogliere e spingere la squadra di Pioli in una sfida decisiva per le speranze europee del Diavolo.

«Forza Milan», il chiaro incitamento di San Siro. Tutto l’ambiente vuole regalarsi una grande notte per smuovere la classifica del girone.