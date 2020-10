Coprifuoco in Lombardia? Dopo le 23 ai tifosi basta il biglietto della partita

Se la Lombardia dovesse confermare il coprifuoco alle 23, i tifosi sarebbero coperti dal solo possesso del biglietto per la partita

La proposta della Lombardia di introdurre il coprifuoco dalle 23 fino alle 5, ha creato diverse perplessità per quanto riguarda le gare serali, di campionato e non. Il Milan, ad esempio, ospiterà a San Siro la Roma il 26 ottobre e il Verona l’8 novembre, in entrambi i casi alle 20.45.

Come riporta la Gazzetta dello Sport è in arrivo dalla Regione Lombardia uno speciale permesso per le attività (tutte e di qualsiasi settore) che chiuderanno alle 23 in punto: verrà concesso loro il tempo di rientrare al proprio domicilio. Qualora infatti un tifoso dovesse essere fermato dopo le 23 sulla via del ritorno verso casa, gli basterà esibire il biglietto della gara per dimostrare di essere in regola.