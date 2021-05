Coppa Italia, tensioni tra tifosi di Atalanta e Juve: ecco cosa è successo

Coppa Italia, tensioni tra i tifosi di Atalanta e Juve prima della sfida del Mapei Stadium. Ecco cosa è successo

Tensione prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve. Circa sessanta ultras bianconeri privi di biglietto si sono scontrati con i sostenitori nerazzurri proprio pochi minuti prima del passaggio dei pullman delle squadre. Durante gli scontri sono esplose anche due bombe carta.

In quel momento, secondo fonti investigative, era di passaggio Francesco Totti in auto col figlio Cristian. Per placare gli animi sono intervenute la polizia e la Digos.