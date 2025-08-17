Coppa Italia, il Milan affronta il Bari: chi sarà l’avversario in caso di passaggio del turno

Coppa Italia, chi passerà tra Milan e Bari al turno successivo si troverà davanti una squadra di Serie A?

L’attesa per l’inizio della nuova stagione si fa sempre più sentire e con essa cresce l’interesse per il calendario delle prime sfide. La Coppa Italia è pronta a regalare le prime emozioni e il sorteggio dei turni preliminari ha tracciato il cammino del Milan. Per la squadra di Massimiliano Allegri, allenatore noto per la sua abilità tattica e la sua gestione dei gruppi, l’esordio nella competizione nazionale sarà in casa, a San Siro, contro il Bari.

La sfida contro il club pugliese, che milita in Serie B, sarà il primo banco di prova ufficiale per i rossoneri. L’obiettivo è quello di superare senza troppe difficoltà l’ostacolo e accedere al turno successivo. La partita si preannuncia come un’occasione importante per il tecnico livornese per testare schemi e giocatori, magari dando spazio a qualche nuovo acquisto o a giovani talenti della Primavera. Il Bari, dal canto suo, cercherà di fare l’impresa, mettendo in campo tutta la propria grinta e la voglia di stupire.

In caso di vittoria, il cammino del Diavolo in Coppa Italia si incrocerebbe con un’altra squadra pugliese: il Lecce. I giallorossi, allenati da Di Francesco, tecnico conosciuto per il suo approccio pragmatico e la sua capacità di valorizzare i giovani, sono una squadra ostica e organizzata. Il match si preannuncia più impegnativo rispetto a quello contro il Bari e rappresenterebbe un test più probante per le ambizioni del Milan nella competizione. Affrontare una squadra di Serie A come il Lecce al secondo turno sarebbe un’ottima opportunità per i rossoneri di misurare il proprio stato di forma e l’efficacia del lavoro svolto in estate.

La Coppa Italia, per il Milan, rappresenta un obiettivo concreto. È una competizione che, pur non avendo il blasone del campionato o della Champions League, può regalare un trofeo e dare slancio e fiducia per il prosieguo della stagione. Il percorso per arrivare in finale è lungo e difficile, ma la squadra di Allegri è pronta a scendere in campo per lottare in ogni partita e raggiungere il traguardo.