Coppa Italia, Pastore sentenzia e elogia il Bologna: le sue parole

Finale Coppa Italia, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha commentato la sconfitta dei rossoneri mercoledì sera contro il Bologna

PAROLE – «Nell’andata di campionato, Bologna-Milan viene rinviata per un questione discutibile: c’è maltempo a Bologna, il sindaco interviene, la Lega non vorrebbe rinviare ma poi c’è una votazione in Lega e vince la fazione pro Bologna e perde quella pro Milan, rappresentata da Paolo Scaroni. Qui abbiamo due situazioni, una a ottobre e una a maggio, da cui si deduce che il Bologna politicamente pesa più del Milan. Questo è un qualcosa non pensavo mai di sostenere in 20 o 30 anni. Torniamo ai dirigente: Fenucci, Sartori, Di Vaio e dall’altra parte Ibrahimovic, Moncada, Furlani e Scaroni che l’anno scorso in Tv al quarto di finale dice ‘tutto sommato questa competizione non è granchè».