Coppa Italia Milan, svelata la prossima avversaria: ci sarà un grande ritorno a San Siro in programma. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo la solida vittoria per 2-0 contro il Bari, il Milan prosegue il suo cammino in Coppa Italia. Il successo a San Siro ha qualificato i rossoneri per il turno successivo, dove affronteranno il Lecce dove gioca adesso Camarda.

L’incontro, valido per i sedicesimi di finale della competizione, si giocherà nuovamente allo stadio San Siro e si prevede che si disputerà tra martedì 23, mercoledì 24 o giovedì 25 settembre. La data esatta e l’orario del calcio d’inizio verranno definiti nelle prossime settimane, ma l’appuntamento è già segnato in calendario per tutti i tifosi.

L’urna ha riservato al Milan un avversario di Serie A, il Lecce allenato da Eusebio Di Francesco, che ha eliminato la Juve Stabia con un 2-0 nel suo match dei trentaduesimi. Sarà un doppio confronto ravvicinato tra le due squadre, che si affronteranno anche in campionato alla seconda giornata.

Il Milan è pronto ad affrontare questa nuova sfida con l’obiettivo di superare il turno e accedere agli ottavi di finale, dove il tabellone potrebbe riservare un incrocio con la Lazio. La vittoria contro il Bari ha dato fiducia al gruppo e ha dimostrato che la squadra è sulla strada giusta per affrontare gli impegni di questa stagione.