Coppa d’Africa, Bennacer eliminato con l’Algeria: torna al Milan per la Juve

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ismael Bennacer e l’Algeria sono eliminati dalla Coppa d’Africa. Il centrocampista torna a disposizione per Milan-Juventus

Ismael Bennacer conclude la sua avventura in Coppa d’Africa. L’Algeria chiude all’ultimo posto del girone con la sconfitta per 4-1 contro la Costa d’Avorio. A segno Franck Kessiè, che vola agli ottavi di finale.

Il centrocampista torna così subito a disposizione di Stefano Pioli in vista del match tra Milan e Juventus. Non è prevista infatti nessuna quarantena per chi rientra dalla competizione.