Coppa d’Africa, sospiro di sollievo per il Milan: in quest’edizione i calciatori impegnati saranno… Ultimissime notizie sui rossoneri

A seguito delle recenti mosse di mercato, il Milan si trova in una situazione insolita e forse vantaggiosa in vista della prossima Coppa d’Africa. La 35ª edizione del torneo, che si svolgerà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, si incrocerà con la stagione dei principali campionati europei, creando non pochi problemi a molte squadre che si vedranno private dei loro giocatori africani.

Le mosse del Milan e la loro conseguenza

Grazie alle recenti operazioni di mercato, il Milan per la prima volta da anni non dovrà fare i conti con l’assenza di giocatori convocati per la Coppa d’Africa. La cessione in prestito di Ismaël Bennacer, centrocampista algerino, e di Samuel Chukwueze, attaccante nigeriano, ha liberato la squadra da un potenziale grattacapo. Questi due giocatori, infatti, sarebbero stati quasi sicuramente convocati dalle rispettive nazionali, costringendo il Milan a privarsi di due elementi importanti del proprio organico in un periodo cruciale della stagione.

Anche il mancato arrivo di Victor Boniface, il cui trasferimento era stato accostato con insistenza al Milan in estate, ha contribuito a questa situazione. Il suo acquisto avrebbe aggiunto un’altra potenziale assenza durante il torneo. Infine, la posizione di Yacine Adli, che non rientra nei piani tecnici di Allegri e il cui passaggio all’Al Shabab è in dirittura d’arrivo, conferma ulteriormente la tendenza del club a non avere giocatori impegnati nella competizioni continentale.

Questa situazione offre un vantaggio strategico al Milan. Mentre le dirette concorrenti dovranno affrontare un periodo intenso di campionato e coppe con organici ridotti, la squadra rossonera potrà contare sulla rosa al completo. La Coppa d’Africa, che in passato ha rappresentato un problema per i club italiani, questa volta non influenzerà il cammino del Milan, consentendo a Massimiliano Allegri di avere a disposizione tutti i suoi giocatori chiave per affrontare al meglio il periodo invernale della stagione.