Convocati Roma per il Milan: l'elenco completo di Gasperini in vista del match di San Siro

Mercato Milan al lavoro per blindare Fikayo Tomori: ottimismo diffuso e prolungamento con adeguamento all'orizzonte. I dettagli

Milan Femminile torna alla vittoria: 4-2 contro la Lazio. Doppietta di Van Dooren e gol decisivo di Ijeh

Udinese Atalanta 1-0: Zaniolo piega la Dea. Prima sconfitta in campionato per la squadra di Runjaic

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Santiago Gimenez! Intreccio con Burkardt, cosa può succedere a gennaio

Convocati Roma per il Milan: di seguito la lista dei calciatori a disposizione di Gasperini per la sfida in programma domani sera a San Siro

Domenica sera, alle 20:45, la Roma affronterà il Milan a San Siro nel big match valido per la 10ª giornata di Serie A. Mister Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati giallorossi per la trasferta.

La lista dei portieri include Vasquez, Gollini e Svilar. La difesa è composta da: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley e Ghilardi.

A centrocampo figurano Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi e Pisilli. In attacco, Gasperini può contare su tutte le sue stelle offensive: Dovbyk, Soulé, Dybala, Bailey e El Shaarawy. Il gruppo è quasi al completo e pronto a misurarsi contro i rossoneri.

