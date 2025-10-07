Connect with us

Convocati nazionale Milan: tutti gli impegni che dovranno affrontare i calciatori allenati da Allegri. Le ultimissime

La sosta di ottobre svuota Milanello, ma riempie i campi di gioco in tutto il mondo. Sono ben 14 i giocatori del Milan di Max Allegri e del Direttore Sportivo Tare che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali, impegnati in match cruciali per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e, per i più giovani, per l’Europeo Under 21.

Il contingente più nutrito è quello in partenza per l’Europa, con diversi rossoneri impegnati nelle gare che potrebbero definire il cammino verso la Coppa del Mondo.

Le Qualificazioni Mondiali: I Pilastri in Europa

La Francia è la nazione più rappresentata, con il portiere Mike Maignan, l’attaccante Christopher Nkunku e il centrocampista Adrien Rabiot attesi dalle sfide contro Azerbaigian (venerdì 10 ottobre) e Islanda (lunedì 13).

In campo con la maglia azzurra, a Udine con l’Italia contro Israele, c’è il difensore Matteo Gabbia, mentre l’intoccabile Rafael Leão sarà in casa a Lisbona con il Portogallo per affrontare Irlanda e Ungheria.

Da non dimenticare il Belgio, che schiera Alexis Saelemaekers e Koni de Winter contro Macedonia del Nord e Galles, e il veterano Luka Modrić, impegnato con la Croazia contro Repubblica Ceca e Gibilterra. Chiude il quadro europeo il serbo Strahinja Pavlović, chiamato ai match contro Albania e Andorra. L’Inghilterra vede la presenza di Ruben Loftus-Cheek in amichevole contro il Galles prima di volare in Lettonia.

Tra America e Futuro

Gli impegni transoceanici vedono protagonisti tre calciatori fondamentali per il progetto del Milan. Lo statunitense Christian Pulisic affronterà Ecuador e Australia in amichevoli di lusso. Proprio il difensore dell’Ecuador, Pervis Estupiñan, sfiderà gli Stati Uniti prima di vedersela con il Messico di Santiago Gimenez a Guadalajara.

Infine, il futuro del Milan passa anche dalle Nazionali giovanili: Davide Bartesaghi è convocato dall’Italia Under 21 per le qualificazioni all’Europeo contro Svezia e Armenia, e Zachary Athekame con la Svizzera Under 21. La sosta di ottobre rappresenta dunque un test internazionale cruciale per i calciatori che devono garantire al tecnico Allegri il pieno recupero e l’integrità fisica in vista della ripresa del campionato.

