Convocati Nazionale Milan, ci sono 5 rimasti a Milanello: Allegri dovrà prendere qualche giocatore di Milan Futuro. Le ultimissime

È calato il silenzio a Milanello. Con l’inizio della seconda sosta per gli impegni delle nazionali, il tecnico Massimiliano Allegri si ritrova con una rosa notevolmente ridotta. Soltanto cinque elementi della prima squadra non hanno risposto alle convocazioni e rimarranno a disposizione per gli allenamenti in queste due settimane di pausa forzata dal campionato.

I nomi certi dei “superstiti” sono Terracciano, il difensore Tomori, e i tre centrocampisti Odogu, Fofana e Ricci. Si tratta di un gruppo esiguo che pone la sfida di mantenere alta l’intensità e la concentrazione, elementi fondamentali nelle metodologie di lavoro di Allegri. La partenza di quasi tutti i titolari, inclusi Modric e Leao, costringe lo staff a rivedere il programma quotidiano.

Il Piano di Allegri: Spazio al “Milan Futuro”

Per garantire sedute di allenamento efficaci e per poter lavorare sul campo con esercitazioni tattiche complete, il mister rossonero dovrà ricorrere al progetto Milan Futuro. È estremamente probabile che l’allenatore decida di coinvolgere diversi giovani talenti della formazione Primavera.

Questa prassi, comune durante le soste, assume per Allegri un doppio valore: da un lato, permette al tecnico di avere un numero sufficiente di giocatori per simulare situazioni di gioco e testare eventuali varianti tattiche in vista della ripresa del campionato; dall’altro, offre una preziosa opportunità per i giovani di mettersi in mostra. I ragazzi del vivaio potranno così assimilare i dettami tattici di un allenatore esperto come Allegri e confrontarsi direttamente con elementi di caratura internazionale come Tomori.

La sosta, dunque, si trasforma per il Milan da periodo di riposo forzato a momento cruciale per l’integrazione tra la prima squadra e il settore giovanile. Le decisioni di Allegri in questi giorni getteranno le basi per il lavoro che attenderà la squadra al completo in vista del prossimo e impegnativo ciclo di partite.