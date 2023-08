Convocati Milan per la Roma: una nuova assenza per Pioli all’Olimpico. Lorenzo Colombo resta a Milano

Come appreso dalla nostra redazione, si aggiunge una nuova assenza per Stefano Pioli in vista della sfida di domani tra Roma e Milan.

I tre calciatori assenti sono Ballo-Toure, Origi e Colombo che resta a Milano in attesa di chiudere col Monza.