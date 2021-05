Convocati Milan Cagliari: ritorno importante tra i rossoneri

Convocati Milan Cagliari: Stefano Pioli recupera Sandro Tonali per la sfida ai sardi: assente come previsto Zlatan Ibrahimovic

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera tra Milan e Cagliari, 37esima giornata di Serie A. Torna Tonali, assente Zlatan Ibrahimovic. Gabbia non convocato per una lesione del muscolo retto femorale destro.

La lista completa dei rossoneri:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić