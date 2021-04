Convocati Juve Primavera per il Milan: due rientri importanti per Bonatti. I ragazzi a disposizione di Bonatti

Due buone notizie per Andrea Bonatti in vista di Milan-Juve Primavera. Tornano Da Graca e De Winter dai rispettivi infortuni. Sono sempre assenti i lungodegenti Chibozo e Pisapia. Out, oltre a loro due, anche Leo, Nzouango, Senko e Verduci.

I CONVOCATI DEL TECNICO BIANCONERO – Barrenechea, Bonetti, Cerri, Cotter, Da Graca, De Winter, Fiumano’, Garofani, Iling, Miretti, Mulazzi, Ntenda, Omic, Raina, Riccio, Scaglia, Sekularac, Sekulov, Soule, Turicchia