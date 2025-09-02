Convocati Inghilterra: sorpresa Loftus-Cheek! Tuchel richiama il centrocampista del Milan dopo 7 anni

Convocati Inghilterra: importante sorpresa Loftus-Cheek. Tuchel ha deciso di chiamare il centrocampista del Milan dopo 7 anni

Ruben Loftus-Cheek torna a vestire la maglia della nazionale inglese a distanza di quasi sette anni. L’ultima apparizione del centrocampista rossonero risaliva infatti al 15 novembre 2018, in un’amichevole vinta 3-0 contro gli Stati Uniti di Christian Pulisic. Un lungo digiuno interrotto dalla sorprendente chiamata del commissario tecnico dell’Inghilterra Thomas Tuchel, ex allenatore del Chelsea che conosce molto bene le qualità di Loftus-Cheek, e che ha deciso di convocarlo per le prossime due gare valide per le qualificazioni europee per il Mondiale FIFA 2026 contro Andorra e Serbia.

La notizia ha colto di sorpresa molti addetti ai lavori, ma non chi segue da vicino le evoluzioni del calcio italiano. Il rendimento di Loftus-Cheek, sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, è stato infatti eccezionale. Il centrocampista, arrivato a Milano su esplicita richiesta del direttore sportivo Igli Tare, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto, dimostrando una versatilità e una potenza fisica che in pochi si aspettavano. Il lavoro di Tare, che ha scelto di puntare su un giocatore che in Inghilterra non aveva trovato continuità, sta pagando i suoi dividendi.

La convocazione di Loftus-Cheek è un segnale forte del rinascimento calcistico del giocatore, che sembra aver ritrovato la fiducia e la brillantezza dei tempi migliori. Il Milan, sotto la nuova gestione tecnica di Allegri e con la supervisione di Tare, sta valorizzando i suoi talenti al massimo. Il centrocampo rossonero, in particolare, è diventato uno dei reparti più solidi e dinamici della Serie A, con Loftus-Cheek che si erge a faro indiscusso.

La nazionale inglese, da tempo alla ricerca di un centrocampista che sappia abbinare fisicità e tecnica, ha trovato in Loftus-Cheek un’opzione ideale. La sua capacità di spostare gli equilibri in mezzo al campo è una risorsa preziosa per Thomas Tuchel, che può contare su un giocatore completo in grado di ricoprire più ruoli. La partita contro gli Stati Uniti, in cui Loftus-Cheek subentrò a Winks al 70′, è ormai un lontano ricordo. Oggi il giocatore del Milan è un calciatore maturo e consapevole delle proprie qualità, pronto a conquistare la maglia da titolare in nazionale. La sua storia è un esempio di come la perseveranza e il lavoro possano portare a risultati inaspettati. Un ritorno trionfale che premia il coraggio di un calciatore che ha saputo rialzarsi dopo anni difficili.

La fonte di questa notizia è ufficiale, confermata dal sito della Football Association, che ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide. Per i tifosi del Milan e per gli appassionati di calcio, questa è una notizia entusiasmante, che conferma il grande valore del lavoro che si sta svolgendo a Milanello. Il percorso di crescita di Loftus-Cheek è un simbolo della rinascita del club rossonero, che punta a tornare ai vertici del calcio europeo. Con la guida di Allegri e l’occhio attento di Tare, il futuro del Milan sembra più roseo che mai.