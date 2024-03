Convocati Bosnia per i playoff di Euro 2024, la scelta sull’ex Milan Krunic: la lista completa diramata dal ct Savo Milosevic

Sono stati diramati i convocati per la nazionale della Bosnia per i prossimi impegni di marzo, quando la squadra del ct Savo Milosevic sfiderà l’Ucraina per i playoff per l’accesso ad Euro 2024. Ecco la decisione sull’ex centrocampista del Milan, Rade Krunic, passato al Fenerbahce nella sessione invernale di calciomercato.

La lista completa:

Portieri: Sehic, Vasilj, Piric.

Difensori: Dedic, Gazibegovic, Civic, Kolasinac, Ahmedhodzic, Barisic, Hadzikadunic, Gojkovic, Mujakic

Centrocampisti: Krunic, Cimirot, Basic, Tahirovic, Pjanic, Huseinbasic, Hajradinovic, Rahmanovic.

Attaccanti: Dzeko, Demirovic, Tabakovic, Bilbija, Hamulic, Prevljak, Varesanovic.