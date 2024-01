Convocati Bologna per il Milan, Thiago Motta recupera due big: la decisione UFFICIALE sull’ex Saelemaekers

Convocati Bologna per il Milan: le scelte di Thiago Motta per il match di San Siro. Recuperati Karlsson e Saelemaekers

Il Bologna ha reso nota la lista dei calciatori convocati da Thiago Motta per la sfida contro il Milan. Prima convocazione per il neo acquisto Ilic, assente per sindrome influenzale Van Hooijdonk mentre rientrano in gruppo sia Karlsson che Saelemaekers. Ecco la lista dei 21 calciatori:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski;

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis;

Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski;

Attaccanti: Karlsson, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.