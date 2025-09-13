Convocati Bologna per il Milan: le scelte di Italiano in vista della sfida di San Siro. Tante le assenze

Convocati Bologna per il Milan: di seguito l’elenco dei calciatori a disposizione di Vincenzo Italiano per la sfida di San Siro

Il Bologna si prepara ad affrontare una delle sfide più difficili del campionato: la trasferta a San Siro contro un Milan che, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri, ha ritrovato compattezza e una mentalità vincente. La gara, in programma per domani, vedrà i rossoblù di Vincenzo Italiano scendere in campo con l’obiettivo di conquistare punti preziosi, nonostante le pesanti assenze che complicano non poco i piani dell’allenatore.

Come riportato dalla fonte ufficiale della squadra, la lista dei convocati per la trasferta milanese presenta alcune defezioni di rilievo. Italiano dovrà fare a meno di tre pedine fondamentali che sono ai box da tempo: l’esterno Holm, l’attaccante Immobile e il difensore Casale. A questi si aggiunge anche l’assenza di Pobega, un altro centrocampista importante che non potrà prendere parte alla gara. Queste assenze costringono Italiano a rivedere le sue strategie, puntando sulla profondità della rosa e sulla capacità dei subentrati di farsi trovare pronti.

Nonostante le difficoltà, la lista dei convocati mostra un gruppo determinato e pronto a dare battaglia. Tra i pali, la certezza è Skorupski, affiancato da Happonen e Ravaglia. In difesa, la linea a quattro o a tre di Italiano potrà contare su elementi di esperienza e su giovani promesse. Saranno a disposizione De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik e Zortea. In particolare, l’attenzione sarà puntata su chi dovrà sostituire Casale al centro della difesa.

A centrocampo, l’assenza di Pobega lascerà un vuoto che dovrà essere colmato da altri interpreti. Il fulcro del gioco sarà affidato al talentuoso Ferguson, affiancato da Fabbian, Freuler e Moro. Sarà cruciale la loro capacità di dettare i ritmi, recuperare palloni e supportare la fase offensiva. Il loro duello con i centrocampisti del Milan sarà uno degli aspetti più interessanti del match.

Il reparto d’attacco, nonostante l’assenza di Immobile, rimane un punto di forza per il Bologna. La lista dei convocati è ricca di opzioni, con giocatori dalle diverse caratteristiche. Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini e Rowe sono tutti a disposizione di Italiano. La scelta di chi scenderà in campo dal primo minuto sarà fondamentale, così come la gestione dei cambi in corsa per cercare di sorprendere la difesa del Milan e creare pericoli costanti. Orsolini e Dallinga in particolare sono attesi a una prova di grande livello.

La partita contro il Milan sarà un test cruciale per il Bologna e per il suo cammino in campionato. La squadra di Italiano dovrà dimostrare carattere e resilienza per superare le difficoltà legate alle assenze e affrontare a viso aperto una squadra che, grazie anche al lavoro di Tare e Allegri, si presenta come una delle principali candidate al titolo.