Convocati Belgio: tutti gli impegni dei rossoneri Saelemaekers e De Winter. Il programma

Milan news 24

Published

31 minuti ago

on

By

saelemaekers

Convocati Belgio: di seguito il programma degli impegni in nazionale dei due calciatori del Milan, Saelemaekers e De Winter

Come di consueto, la Serie A si ferma dopo le prime due giornate di campionato per lasciare spazio alle Nazionali. Il Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, vedrà ben 12 dei suoi calciatori partire per rispondere alle rispettive convocazioni. Un’opportunità per i rossoneri di mettersi in mostra sul palcoscenico internazionale e per Allegri di monitorare le prestazioni dei suoi uomini in un contesto diverso. Le partite, in programma nei prossimi dieci giorni, saranno decisive per le Qualificazioni ai Mondiali 2026.

L’impegno dei rossoneri nelle qualificazioni Mondiali

La maggior parte dei calciatori del Milan sarà impegnata in partite che contano per la qualificazione al prossimo Campionato del Mondo. Per il Milan è un’occasione importante, un test per la profondità della rosa e per la condizione fisica dei suoi atleti. Igli Tare e Massimiliano Allegri saranno sicuramente molto attenti a come i loro giocatori chiave si comporteranno, sperando che tornino a Milanello senza infortuni e carichi di esperienza. La pausa Nazionali è sempre un momento delicato, ma anche un’ottima vetrina per il talento dei calciatori rossoneri.

Saelemaekers e De Winter con il Belgio

Tra i convocati del Milan, due nomi spiccano per la loro presenza nella Nazionale belga: Alexis Saelemaekers e Koni De Winter. I due giovani talenti del Milan avranno un ruolo importante nelle prossime sfide dei Diavoli Rossi. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 4 settembre alle 20.45 a Vaduz, dove il Belgio affronterà il Liechtenstein in una partita valida per le Qualificazioni al Mondiale 2026. Un incontro che sulla carta non dovrebbe presentare grosse difficoltà per la formazione belga, ma che richiederà massima attenzione. La seconda sfida per Saelemaekers e De Winter si terrà domenica 7 settembre alle 20.45 ad Anderlecht, dove il Belgio ospiterà il Kazakhstan. Anche in questo caso, la posta in palio è alta, con i punti in palio che potrebbero rivelarsi fondamentali per la classifica finale.

Altri impegni per i rossoneri

Oltre ai giocatori belgi, altri calciatori del Milan saranno impegnati in gare di qualificazione o in amichevoli. La rosa del Milan è un mix di talenti emergenti e di giocatori esperti, e le loro prestazioni con le Nazionali saranno monitorate da vicino da tutto lo staff rossonero. L’obiettivo è quello di tornare a Milanello pronti per la ripresa del campionato e per affrontare al meglio le prossime sfide. Le partite che si giocheranno nei prossimi giorni saranno cruciali per il percorso delle varie Nazionali, e un buon risultato potrebbe dare una spinta motivazionale anche ai giocatori del Milan.

