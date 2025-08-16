Convocati Bari per il Milan: le scelte di Caserta in vista della sfida di domani in Coppa Italia

Convocati Bari per il Milan: Fabio Caserta, tecnico dei pugliesi, ha diramato la lista dei calciatori per la sfida di domani in Coppa Italia

Domani sera, domenica 17 agosto, il Milan di mister Massimiliano Allegri farà il suo esordio ufficiale nella stagione 2025/2026 ospitando il Bari di mister Caserta. La gara, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, si disputerà sul prestigioso campo del ‘Giuseppe Meazza’ con fischio d’inizio alle ore 21:15. Sarà un appuntamento cruciale per entrambe le formazioni, che cercheranno di iniziare al meglio il proprio percorso in Coppa. Per il Milan, in particolare, questa partita segna non solo l’inizio di una nuova stagione ma anche l’avvio ufficiale dell’era Allegri-Tare, con l’ex Lazio Igli Tare che ricopre il ruolo di nuovo Direttore Sportivo rossonero, affiancando il tecnico nel progetto di rilancio del club.

Il Milan, con le ambizioni che lo contraddistinguono, affronterà un Bari determinato a non recitare il ruolo di vittima sacrificale. La squadra pugliese, seppur proveniente da una categoria inferiore, cercherà di mettere in difficoltà i padroni di casa con la sua organizzazione e il suo spirito di sacrificio. La Coppa Italia, del resto, è da sempre teatro di sorprese e il Bari proverà a scrivere la sua pagina di storia a San Siro.

Il tecnico biancorosso, Caserta, ha diramato la lista dei 24 convocati per la trasferta lombarda, segno di una rosa ampia e pronta a giocarsi le sue carte. Tra i portieri, spiccano i nomi di Pissardo, De Lucci e Cerofolini, garanzia di affidabilità tra i pali. La difesa barese potrà contare sull’esperienza di Tripaldelli, Vicari, Dickmann, Pucino, Nikolaou e Mavraj, affiancati dalla gioventù di Kassama, Mane e Dorval. Un reparto che dovrà fare muro contro gli attacchi del Milan, che si prevede sarà aggressivo fin dai primi minuti.

A centrocampo, le chiavi del gioco saranno affidate a elementi di qualità come Pagano, Bellomo, Onofrietti, Braunoder e Verreth. Sarà fondamentale per il Bari riuscire a contenere il palleggio milanista e ripartire con efficacia. L’equilibrio in mezzo al campo sarà cruciale per le sorti dell’incontro.

In attacco, il Bari può vantare un reparto offensivo dinamico e prolifico. Mister Caserta avrà a disposizione diversi profili in grado di creare pericoli: Sibilli, Gytkjaer, Moncini, Rao, Manzari, Pereiro e Partipilo. La loro capacità di incidere in fase offensiva sarà determinante per provare a impensierire la retroguardia rossonera e, magari, trovare la via del gol.

La partita di domani sera rappresenterà un test importante per entrambe le squadre, un primo assaggio della nuova stagione. Il Milan, con il suo nuovo assetto tecnico-dirigenziale guidato da Allegri e dal neo-DS Tare, cercherà di imporre fin da subito il proprio gioco e la propria superiorità, mentre il Bari scenderà in campo con l’intenzione di ben figurare e giocarsi le sue chance fino all’ultimo.

Fonte: Comunicato ufficiale della SSC Bari.