Conte sul Milan: «C’è una grande differenza: loro hanno vinto lo scudetto, noi nulla». Le parole del tecnico del Tottenham

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky del Milan. Ecco le parole del tecnico degli Spurs alla vigilia del ritorno di Champions:

«C’è una grande differenza tra noi e il Milan: loro l’anno scorso hanno vinto lo scudetto, noi non abbiamo vinto nulla. In questa stagione magari qualcuno si aspettava un Milan più vicino al Napoli, ma il Milan è sempre il Milan. L’anno scorso ha fatto qualcosa di straordinario vincendo lo scudetto. Noi come loro ora vogliono passare il turno. Il Milan ha fatto uno step importante nella scorsa stagione, noi non ancora perché non abbiamo vinto. Dobbiamo continuare a crescere, sapendo che servirà tempo e pazienza»