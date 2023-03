Conte : «Sono state settimane dure…». Le parole del tecnico del Tottenham sulla sua lontananza dalla panchina

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky delle sue ultime settimane. Ecco le parole del tecnico del Tottenham alla vigilia del match contro il Milan:

«Sono state settimane dure, spero sia l’ultima volta. Stare lontano non è semplice, ho cercato di stare vicino allo staff e alla squadra, l’ambiente ha bisogno dell’allenatore. Sono state settimane difficili per me, stare lontano dal posto in cui vorresti essere non è facile. Ho sottovalutato l’intervento che ho avuto, serve tempo dopo un’operazione del genere, ho forse sopravvalutato la mia capacità di recupero. Però ora sto bene, sono contento di essere tornato»