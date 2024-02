Conte Milan, Currò sicuro: «Obiettivo numero uno di Ibrahimovic. La trattativa...»

Conte-Milan, Enrico Currò è certo: il tecnico salentino è ad un passo dalla panchina rossonera per volontà di Ibrahimovic

Dalle colonne di Repubblica, Enrico Currò ha dichiarato:

PAROLE – «L’obiettivo del Milan per la panchina è sempre più scoperto: Antonio Conte. L’accelerata per riportarlo in serie A l’avrebbe impressa Ibrahimovic nella sua veste sempre più consolidata di consulente e partner in RedBird di Cardinale».