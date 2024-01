Conte Milan, Rubinho non ha dubbi: ecco come sarebbe il rapporto tra lui e Ibrahimovic

Conte Milan, Rubinho non ha dubbi: ecco come sarebbe il rapporto tra lui e Zlatan Ibrahimovic qualora si sedesse sulla panchina rossonera

Il nome di Antonio Conte continua ad essere accostato alla panchina del Milan per il dopo Pioli. Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione di MilanNews24, l’ex portiere della Juve, Rubinho, ha detto la sua riguardo al rapporto che il tecnico potrebbe avere con Zlatan Ibrahimovic.

PAROLE – «Non so dove potrebbe arrivare, anche perché lui non c’è ancora! Sono due persone intelligenti e sanno che il Milan è più grande di loro e faranno di tutto per il bene del Milan».

