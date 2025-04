Conte Milan, il tecnico del Napoli candidato forte per la panchina! Rossoneri intrigati per un motivo preciso

Condividi via email

Conte Milan, l’attuale tecnico del Napoli è un candidato forte per la panchina della prossima stagione: piace perchè sa tirare fuori il massimo dalla rosa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per la panchina del Milan della prossima stagione va tenuta in grande considerazione anche la candidatura di Antonio Conte.

Conte piace perchè sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Con lui il Milan potrebbe cambiare modulo e passare alla difesa a tre, anche se in questa stagione al Napoli sta facendo ottime cose con la retroguardia a quattro.