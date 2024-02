Conte Milan, Visnadi: «Non si sposa bene con questa società, lui mi piacerebbe»

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Gianni Visnadi ha dato la sua opinione sul possibile arrivo di Conte al Milan

Le parole di Gianni Visnadi, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Il giornalista ha dato la sua opinione sul possibile arrivo di Conte al Milan:

LE PAROLE – «Credo che Conte mal si sposi con questa proprietà. So che tanti tifosi del Milan vorrebbero Conte alla guida dei rossoneri, però vorrei ricordare che il salentino è quello che ha lasciato l’Inter dall’oggi al domani perché la squadra non aveva più prospettiva di crescita. E’ stato chiamato al suo posto Simone Inzaghi ed i risultati di quest’ultimo, con una squadra che è stata tutti gli anni smontata ed indebolita, sono ottimi. Più che Antonio Conte a me piacerebbe vedere Thiago Motta. Penso che in una grande squadra sia destinato a fare bene»