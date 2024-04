Conte Milan, Criscitiello si sbilancia: «Molti presidenti si nascondono dietro al suo nome, chi lo vuole deve fare questo»

Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato del futuro di Antonio Conte, accostato alla panchina del Milan ed a quella del Napoli

Intervenuto dagli studi di Sportitalia, Michele Criscitiello si sofferma sulle tante voci che si sono susseguite sul futuro di Antonio Conte, accostato prima alla panchina del Milan e poi a quella del Napoli e di altre squadre.

PAROLE – «Io sinceramente credo che molti presidenti, non parlo solo del Napoli, si stiano nascondendo dietro il nome di Antonio Conte per farsi belli con i tifosi e allo stesso tempo “Ah ma Conte è un allenatore che guadagna troppo”, “Ah ma Conte è un allenatore che vuole poi determinati giocatori e gli squadroni”, cosa non vera. Conte doveva valorizzare la Juve e l’ha fatto, lo stesso con l’Inter. Ha preso Lukaku, lo ha pagato ma poi lo ha rivenduto facendo la plusvalenza. Il suo nome viene strumentalizzato da molti presidenti. Se volete Conte, Napoli, Milan, Roma, Albinoleffe, Mantova… tutti quelli che volete Conte, avete il numero? Lo chiamate. Lo hanno fatto? Probabilmente no, o chi lo ha fatto lo ha fatto nei tempi sbagliati. Detto questo, se uno vuole davvero raggiungere l’obiettivo va dritto al punto».