Conte Milan, Colombo e la RIVELAZIONE sul tecnico: «Una parte della dirigenza spinge per questa ipotesi. Pioli saldo se...»

Conte-Milan, Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato del tecnico salentino: la rivelazione sul futuro

Intervistata da calciomercato.it, Monica Colombo ha parlato così di Antonio Conte e non solo:

PAROLE – «Il finale di stagione può solo rafforzare la posizione di Pioli. Le ultime parole di Scaroni non credo siano state dette a caso, ma siano frutto di un orientamento preciso della società che peraltro ha sempre ribadito che un piazzamento tra le prime quattro fosse l’obiettivo principale della stagionale e Pioli sta rispettando la missione assegnata. E’ secondo in classifica e poi c’è l’Europa League, con la finale che può diventare un obiettivo alla portata. La Roma è una partita complicata soprattutto dal punto di vista ambientale emozionale, più che tecnico. Sono elevate di conseguenza le possibilità che rimanga. In genere un allenatore non resta mai con un accordo di un solo anno e in genere se si vuole proseguire insieme si intraprende la strada del rinnovo. Questa, dunque, è un’ipotesi credibile. Quando c’erano rumors legati ad Ibrahimovic e Conte, io – senza mettere in discussione le fonti di nessuno – non avevo avuto conferme in tal senso. Anche quando il Milan andava male e aveva diversi infortuni, c’era una parte della società che spingeva per la conferma di Pioli e soprattutto il gruppo ha sempre dimostrato di stare con Pioli. E’ vero che c’è la delusione della Champions, ma qualora il Milan arrivasse in finale di Europa League, mi chiedo come sia possibile ipotizzare di licenziare un allenatore. Poi se fai il paragone con l’Inter, i nerazzurri avevano un avversario come il Napoli che era ingiocabile ed è così per il Milan con la squadra di Inzaghi. L’Inter poi è arrivata in finale di Champions e nessuno si è sognato di dire addio al suo tecnico e credo che sia la stessa cosa per Pioli quest’anno».