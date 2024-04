Conte Milan: clamorosa offerta del Napoli, può arrivare l’accordo! Tutti i DETTAGLI

De Laurentiis insiste per portare Conte al Napoli. La clamorosa offerta per l’allenatore accostato anche al Milan

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto un ingaggio da 8 milioni di euro all’anno ad Antonio Conte, per convincerlo ad accettare la panchina del Napoli. Il salentino, accostato al calciomercato Milan, non è però ancora convinto del progetto e per ora non ha ancora accettato.

Per questo si continua a lavorare anche sull’altra pista, molto più facile, che porterebbe a Vincenzo Italiano della Fiorentina.