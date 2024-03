Conte Milan, Casale sicuro: «Il suo arrivo su quella panchina può starci, vorrà incidere sul mercato»

L’ex calciatore Pasquale Casale, si è espresso così sul possibile futuro di Antonio Conte, accostato anche alla panchina del Milan

Intervistato da TMW, Pasquale Casale ha detto la sua su Antonio Conte: l’ex allenatore dell’Inter e della Juve è ancora alla ricerca di una sistemazione per la prossima stagione, ed è stato accostato con insistenza anche alla panchina del Milan (oltre che a quella del Napoli).

CONTE AL NAPOLI? – «Adesso che c’è da ricostruire sono più possibilista. Certo, vuole incidere sul mercato e a De Laurentiis piacciono i tecnici che non siano troppo invadenti. Per questo può esser difficile, ma dopo questo anno non bellissimo il suo arrivo potrebbe starci perchè ripeto avrebbe la possibilità di ricostruire e impostare un nuovo progetto».