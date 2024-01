Conte Milan, Carrera svela: «Ecco ciò che so sul suo futuro, un ritorno alla Juve...»

L’ex vice allenatore della Juve, Massimo Carrera, ha parlato così del futuro di Antonio Conte, accostato anche al Milan

Il nome di Antonio Conte continua a circolare in orbita Milan come possibile nuovo allenatore dei rossoneri per il dopo Pioli. Queste le parole del suo storico vice ai tempi della Juve, Massimo Carrera, che ha parlato così ai microfoni di TV Play.

PAROLE – «Sono amico di Antonio ma non so nulla sul suo futuro. Credo un suo ritorno alla Juventus possa essere fattibile. Credo che i tifosi di qualsiasi squadra vorrebbero vedere Antonio sulla panchina della propria. Lui è un vincente, ha le qualità per fare bene ovunque. Il 3-5-2? Può adattarsi a qualsiasi rosa».