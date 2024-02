Conte Milan, Braglia dubbioso: «Metterebbe tutto a posto sul campo ma…». Le sue dichiarazioni a TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Braglia ha parlato così del Milan, reduce dalla bella vittoria contro il Rennes in Europa League. Le sue dichiarazioni.

BRAGLIA – «Nel calcio attuale ci vuole un allenatore che abbia le idee come le ha Thiago Motta. E lo vedrei bene alla Juventus, perché Giuntoli lo voleva già al Napoli. Potrebbe trovare un alleato in dirigenza. Su Conte al Milan dico tutta la vita, non so se il Milan sia la società giusta per lui. Vedo incertezza a livello societario. Conte metterebbe a posto tutto sul campo, però troverebbe tante difficoltà in quanto le società americane in questo momento non prediligono l’aspetto sportivo ma quello del business. E a Conte oggi interessa più il primo»