Conte Milan, due pericoli per il Diavolo: a chi devono stare attenti i rossoneri. Il punto sul futuro del tecnico

Antonio Conte è tra i principali candidati a prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan in estate, ma i rossoneri ovviamente non sono gli unici in corsa per il tecnico attualmente svincolato.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sono due i club in particolare a cui il Diavolo deve prestare attenzione: da un lato il Bayern Monaco, che suscita un certo fascino, dall’altro il Napoli, che potrebbe tornare alla carica in estate cercando di convincere il tecnico.