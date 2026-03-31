Conte infastidito, è un furto: il Milan glielo porta via

Conte non la prenderà bene. Il mese di giugno si preannuncia come un periodo di fuoco tra Conte e Allegri: il tecnico rossonero è pronto allo sgambetto.

Sotto l’ombra del Vesuvio, l’aria si fa densa e carica di quell’elettricità tipica dei grandi finali di stagione. Il Napoli di Antonio Conte si appresta a vivere un ultimo lasso di campionato vissuto tutto d’un fiato, otto “finali” in cui il tecnico leccese non ha alcuna intenzione di mollare il sogno Scudetto. La mentalità instillata da Conte ha trasformato i partenopei in una macchina da guerra agonistica, capace di lottare su ogni pallone come se fosse l’ultimo. Ma se il Napoli corre per la gloria, il Milan di Massimiliano Allegri non è certamente da meno. I rossoneri, impegnati in un’estenuante rincorsa ai cugini dell’Inter, stanno dimostrando una solidità e una profondità di rosa che portano la firma della gestione tecnica e delle intuizioni di Igli Tare in sede di mercato.

Proprio l’asse tra Napoli e Milano, oltre alle vicende di campo, sta diventando rovente sul fronte delle trattative estive. Le due società condividono infatti un obiettivo comune, un profilo che ha vissuto una vera e propria seconda giovinezza sotto la sapiente guida tattica di Conte e che, per caratteristiche e caratura internazionale, rappresenta il tassello ideale per completare lo scacchiere di Allegri. Quella che sembrava essere una corsa solitaria per assicurarsi un parametro zero d’eccezione si è trasformata in una sfida a tre, inserendo un ulteriore elemento di tensione tra i club che si contendono la vetta del calcio italiano.

Spinazzola è un caso, rinnovo in stallo con il Napoli: si inserisce il Milan

Il nome che sta agitando i sogni di mercato delle big è quello di Leonardo Spinazzola. L’esterno azzurro, pilastro del Napoli di Conte, vede il proprio futuro sospeso su un filo sottilissimo. Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, la trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, è finita in una fase di stallo pericolosa: il club partenopeo offre un prolungamento annuale, mentre il calciatore e il suo entourage premono con decisione per un biennale. La deadline fissata per domani, 31 marzo, rappresenta lo spartiacque definitivo; dal primo aprile, senza un accordo, Spinazzola sarà libero di valutare ogni offerta.

Spinazzola è un caso, rinnovo in stallo con il Napoli: si inserisce il Milan – milannews24.com (foto: profilo IG Napoli)

Se la Juventus di Luciano Spalletti segue il giocatore da tempi non sospetti, nelle ultime ore il Milan ha effettuato un inserimento prepotente. Allegri vede in lui l’esperienza necessaria per gestire i molteplici impegni della prossima stagione, specialmente in ottica Champions. I numeri di Spinazzola in questa stagione giustificano ampiamente tale interesse: 36 presenze complessive, condite da 3 reti e 5 assist in 2.277 minuti giocati. La sua capacità di arare la corsia mancina, rientrando sul destro per creare superiorità numerica, è tornata ai livelli d’eccellenza che lo avevano consacrato durante l’Europeo vittorioso. Con un valore di mercato che resta solido nonostante l’età, assicurarsi le prestazioni di un simile “regista di fascia” a parametro zero sarebbe un colpo da maestri. Il tempo stringe, e mentre il Napoli prova l’ultima mossa diplomatica, Tare e la Juventus restano alla finestra, pronti a trasformare l’incertezza sotto il Vesuvio in una grande opportunità di mercato.